Українська співачка Тіна Кароль знов опинилася у центрі уваги українців, але не через нову відеороботу чи кліп.

Причиною нової підвищеної уваги до Тіни Кароль стали слова відомого співака в телеведучого Колі Сєрги, пише Politeka.net.

У своєму інтерв’ю співак і телеведучий Коля Сєрга, який став на захист Батьківщини зі зброєю в руках іразом із "Культурним десантом" приїжджає до різних точок фронту, де творчістю піднімає дух військових, розповів, зокрема, про артистів, які відмовляються приєднуватись до «десанту».

«Багато таких. Хтось просто обіцяв і не приїжджав», - розповів Коля Сєрга.

За його словами, серед таких артистів Тіна Кароль.

«За день постійно відмовлялася. Їй страшно було. Я розумію, що знаходились якісь причини, але базово озумієш, що це страх», - зазначив Сєрга, додавши, що, можливо Тіна Кароль приєднається до госпіталів.

Співак розповів, що в основному відмовляються ті, хто боїться.

«Багато хто боїться. Це переважно ті зірки, які більшу частину війни знаходяться закордоном», - висловив свою думку Коля Сєрга.

Сама Тіна Кароль слова Сєрги залишила поки без уваги, але на захист співачки стали її шанувальники. Деякі достатньо агресивно. Мовляв, Коля Сєрга їх розчарував, а Тіна ще з 14-го року виступає перед бійцями.

В Мережу також виклали кадри одного з виступів Тіни Кароль перед захисниками.

«Зараз у мережі гуляє інтерв'ю Колі Сєргі, який говорить, що Тіна не їздила з ним до воєнних. Але: а) вона їздила, але просто не з Колєй; б) зазвичай неможна розголошувати хто куди їздив, адже це здача дислокації наших захисників; в) питання безпеки», - кажуть шанувальники Тіни Кароль.

Фанати співачки запевнили, що Тіна Кароль неодноразово в своєму житті була в "гарячих точках".

«Думаю, Коля образився, що Тіна не поїхала саме на його запрошення»,

«Коли Тіна їздила до наших воїнів, це АТО ще було, то Коля і не думав туди їздити, як і багато інших артистів»,

«Хочу звернутись до Колі. А нічого, що Тіна ще з 14-го року їздить на передову. І зараз багато була там. Багато їздить в госпіталя. Коля, ти що, осліп?»,

«Не очікувала від Колі таке», - захищають в Мережі Тіну Кароль.

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