Так, одного разу Тіна Кароль навіть образилася на "Квартал 95", пише Politeka.net.
В одному зі своїх інтерв'ю кілька років тому Тіна Кароль зізнавалася, що їй була неприємна сцена "Квартал 95" про пісню "Ноченька".
"У них була сцена про пісню "Ноченька". І в той момент я не те, що образилася, але мені було неприємно. Пам'ятаю, як хлопці казали: "Тіна, ми нічого такого не мали на увазі"», - казала Кароль, запевняючи , що згодом навчилася ставитися до подібних речей легше та спокійніше.
І, зважаючи на все, якщо конфлікт між Тіною Кароль і «Квартал 95» і був у минулому, на даний момент він повністю улагоджений.
Так, Тіна Кароль навіть з'явилася у сценці «Квартал 95» разом із Станіславом Бокланом. Новий концерт Єдиного Кварталу до Дня Незалежності України вже з'явився у Мережі.
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Деякі відреагували на Тіну Кароль у «Квартал 95» з ентузіазмом та захопленням, інші ж коротко зазначили, що «не її це».
«Клас. Нехай Квартал бере ще Тіну, це дуже круто»,
«Якщо відверті, то це виглядає як низькопробний гумор на мінімалках з вульгарщиною... Кароль тут виставили, як вся чоловіча половина країни переспати з нею хоче... З часів "неповного" складу 95 кварталу він уже давно перетворився на цирк на дроті»,
«Ні, це все гаразд! Але я не зрозумію: у Херсоні без світла, бомблять! Хлопчики молоді на бахмуті! Я щось не зрозумію!»,
«Український вислів чули? "Півсвіту плаче, півсвіту скаче..." Таке життя, хтось у камуфляжі в окопі, хтось у концертному залі перед сценою сидить сміється у Versace» ,
"Баклан - це щось, клас!",
«Акторка року просто. Не її»,
«Супер!».
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