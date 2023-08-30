Українська співачка Тіна Кароль далеко не всі жарти на свою адресу сприймає з посмішкою.

Так, одного разу Тіна Кароль навіть образилася на "Квартал 95", пише Politeka.net.

В одному зі своїх інтерв'ю кілька років тому Тіна Кароль зізнавалася, що їй була неприємна сцена "Квартал 95" про пісню "Ноченька".

"У них була сцена про пісню "Ноченька". І в той момент я не те, що образилася, але мені було неприємно. Пам'ятаю, як хлопці казали: "Тіна, ми нічого такого не мали на увазі"», - казала Кароль, запевняючи , що згодом навчилася ставитися до подібних речей легше та спокійніше.

І, зважаючи на все, якщо конфлікт між Тіною Кароль і «Квартал 95» і був у минулому, на даний момент він повністю улагоджений.

Так, Тіна Кароль навіть з'явилася у сценці «Квартал 95» разом із Станіславом Бокланом. Новий концерт Єдиного Кварталу до Дня Незалежності України вже з'явився у Мережі.

Деякі відреагували на Тіну Кароль у «Квартал 95» з ентузіазмом та захопленням, інші ж коротко зазначили, що «не її це».

«Клас. Нехай Квартал бере ще Тіну, це дуже круто»,

«Якщо відверті, то це виглядає як низькопробний гумор на мінімалках з вульгарщиною... Кароль тут виставили, як вся чоловіча половина країни переспати з нею хоче... З часів "неповного" складу 95 кварталу він уже давно перетворився на цирк на дроті»,

«Ні, це все гаразд! Але я не зрозумію: у Херсоні без світла, бомблять! Хлопчики молоді на бахмуті! Я щось не зрозумію!»,

«Український вислів чули? "Півсвіту плаче, півсвіту скаче..." Таке життя, хтось у камуфляжі в окопі, хтось у концертному залі перед сценою сидить сміється у Versace» ,

"Баклан - це щось, клас!",

«Акторка року просто. Не її»,

«Супер!».

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