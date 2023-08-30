Украинская певица Тина Кароль далеко не все шутки в свой адрес воспринимает с улыбкой.

Так, однажды Тина Кароль даже обиделась на «Квартал 95», пишет Politeka.net.

В одном из своих интервью несколько лет назад Тина Кароль признавалась, что ей была неприятна сцена «Квартал 95» про песню «Ноченька».

"У них была сцена про песню "Ноченька". И в тот момент я не то, что обиделась, но мне было неприятно. Помню, как ребята говорили: "Тина, мы ничего такого не имели ввиду"», - говорила Кароль, уверяя, что со временем научилась относиться к подобным вещам легче и спокойнее.

И, судя по всему, если конфликт между Тиной Кароль и «Квартал 95» и был в прошлом, на данный момент он полностью улажен.

Так, Тина Кароль даже появилась в сценке «Квартал 95» вместе со Станиславом Бокланом. Новый концерт Єдиного Квартала ко Дню Независимости Украины уже появился в Сети.

Некоторые отреагировали на Тину Кароль в «Квартал 95» с энтузиазмом и восторгом, другие же коротко отметили, что «не ее это».

«Класс. Пусть Квартал берет еще Тину, это очень круто», «Если откровенн, то это выглядит как низкопробный юмор на минималках с пошлятиной... Кароль здесь выставили, как вся мужская половина страны переспать с ней хочет... Со времен "неполного" состава 95 квартала он уже давно превратился в «цирк на дроте»,

«Не, это все хорошо! Но я не пойму в Херсоне без света, бомбят! Мальчики молодые на бахмуте! Я что-то не пойму!»,

«Украинское выражение/приговорку слышали, слышали ? "Полмира плачет, полмира скачет... Такая жизнь, кто-то в камуфляже в окопе, кто-то в концертном зале перед сценой сидит смеется в Versace»,

«Баклан – это что-то, класс!»,

«Актриса года просто. Не ее»,

«Супер!».

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