Тіна Кароль розповіла про ставлення до українських пісень на радіо, але з заявами співачки погодилися не всі.

Тіна Кароль повідомила, що їй з українськими піснями відмовляли.

«Не приносьте нам українських пісень. Вони в радіоротації не взлітають. Мені відмовляли з українською піснею», - розповідає Тіна Кароль у відео, яке опубліковано на сторінці Музвар в Інстаграм.

Тіна Кароль також висловила захоплення, що це «вже нарешті припиниться і у минулому».

Але, як виявилося, не всі згодні з такою заявою Тіни Кароль. Користувачі соцмереж, зокрема, нагадали Тіні Кароль українських артистів, які співали на українській мові:

«Ну от краще б мовчала. Скільки вона має в своєму арсеналі україномовних пісень? Що вона випустила зараз українською? Чому брали пісні в ОЕ, Білик, Скрябіна, ТНМК, Друга ріка, Антитіл, а неї - ні?»,

«Більшого фальшу та лицемірства не бачила. Огидна. Скай, ОЕ, Гайтана, Антитіла, навіть Могилевська, Скрябін, Друга Ріка - та багато у нас й у минулому достойних, талановитих виконавців. Краще іноді помовчати»,

«Як Скрябін, ОЕ, Антитіла… взлітали??? Краще б мовчала»,

«Ну це ж треба, саме тому в неї стільки російських пісень»,

«Чомусь багато інших артистів співали і не шукали виправдань»,

«В Україні є багато хітів які звучали на кожній радіостанції... Я пам'ятаю українські хіти ще з дитинства... Багато пісень Ірини Білик, Скрябіна, Океана Ельзи звучали всюди...».

Інші ж навпаки погодились із Тіною Кароль і її заявою, що раніше на радостанціях не дуже хотіли брати пісні українською мовою:

«Так, це правда»,

«Я писала українською, і дуже мало брали».

Також користувачі соцмереж висловлюють думку, що пісні російською мовою дійсно були в пріоритеті, але багато українських артистів знайшли свого слухача:

«Мало беруть через багато причин, і російська так, була в пріорітеті, але ті, хто залишався україномовними + з хорошою музикою і в 2006 знаходили успіх».

Додамо, раніше Тіна Кароль відмовилася від усіх своїх пісень російською мовою.

«Я відмовилася від усіх своїх пісень, які були російською. Правда. З початку війни вони жодного разу не звучали від мене. Пряма заява», — говорила Тіна Кароль під час свого концерту в Лос-Анджелесі.

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