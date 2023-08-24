Тина Кароль рассказала об отношении к украинским песням на радио, но с заявлениями певицы согласились не все.

Тина Кароль сообщила, что ей с украинскими песнями отказывали.

«Не приносите нам украинские песни. Они в радиоротации не взлетают. Мне отказывали с украинской песней», - рассказывает Тина Кароль в видео, опубликованном на странице Музвар в Инстаграм.

Тина Кароль также выразила восхищение, что это «уже наконец-то прекратится и в прошлом».

Но, как оказалось, не все согласны с таким заявлением Тины Кароль. Пользователи соцсетей, в частности, напомнили Тине Кароль бо украинских артистах, которые пели на украинском языке:

«Ну вот лучше бы молчала. Сколько у нее есть в своем арсенале украиноязычных песен? Что она выпустила сейчас на украинском? Почему брали песни у ОЭ, Билык, Скрябина, ТНМК, Друга ріка, Антител, а нее – нет?»,

«Большей фальши и лицемерия не видела. Отвратительная. Скай, ОЭ, Гайтана, Антитела, даже Могилевская, Скрябин, Друга Ріка - и много у нас и в прошлом достойных, талантливых исполнителей. Лучше иногда помолчать»,

«Как Скрябин, ОЭ, Антитела… взлетали??? Лучше бы молчала» ,

«Ну это же надо, именно поэтому у нее столько русских песен»,

«Почему-то многие другие артисты пели и не искали оправданий»,

«В Украине есть много хитов, которые звучали на каждой радиостанции... Я помню украинские хиты еще с детства... Много песен Ирины Билык, Скрябина, Океана Эльзы звучали повсюду...».

Другие же наоборот согласились с Тиной Кароль и ее заявлением, что ранее на радостанциях не очень хотели брать песни на украинском языке:

«Да, это правда»,

«Я писала по-украински, и очень мало брали».

Также пользователи соцсетей высказывают мнение, что песни на русском языке действительно были в приоритете, но многие украинские артисты нашли своего слушателя:

«Мало берут по многим причинам, и русский да, был в приоритете, но те, кто оставался украиноязычными + с хорошей музыкой и в 2006 находили успех».

Добавим, ранее Тина Кароль отказалась от всех своих песен на русском языке.

«Я отказалась от всех своих песен, которые были на русском. Правда. С начала войны они ни разу не звучали от меня. Прямое заявление», – говорила Тина Кароль во время своего концерта в Лос-Анджелесе.

Последние новости Украины:

Тина Кароль рассказала о тайном разговоре с Пугачевой.

Также сообщалось, что трагедия задела Тину Кароль и ее сына.

Тина Кароль удивила откровенностью, показав не самые лучшие кадры из выступления.