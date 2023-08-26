Тина Кароль представила новую песню «Одно сердцебиение», которую написала американская композитор Дайан Уоррен. Известная композитор сотрудничала с такими артистами как Уитни Хьюстон, Тина Тернер, Шер, Селин Дион, Леди Гага, группа Aerosmith.

Эту песню Тина Кароль назвала социальной и более чем треком, а «миссией».

Многим новый трек Тины Кароль, который она разместила на своей странице в Инстаграме, понравился:

«Тина и Дайан очень - очень благодарю за чудесную песню, это самый лучший подарок к нашему празднику», «Мурашки по коже и слезы...мощная песня и исполнение», «Браво, Тино!».

Но некоторым не понравилось видеть именно Тину Кароль. Одна из подписчиц также выразила мнение, что эту песню должна петь Ольга Полякова:

«Интересно, кто решает кому такую ​​песню исполнить? Ну, есть что-то вроде запроса от государства? Или кто первый одел, того и штаны? Я положительно отношусь к творчеству Тины, но почему-то вижу в этой роли Полякову. На мой взгляд, мощнее выглядело бы. Поэтому интересно, существует ли такой запрос от государства к артистам? Ну так как о съемках сериалов, например. Государство заказчик, а там уже какая-то комиссия будет определять, чья песня лучше и имеет право звучать на какие-то праздники. Или здесь такого ничего не существует. Тоже через связи свой продвигает своего?».

«Причем здесь государство к сотрудничеству Тины и Даяне? Ваша Кокошникова даже до этого не додумалась бы»,

«А вариант – захотела и создала самостоятельно не рассматриваемый? Какой-то совок – комиссия и все такое, к чему это. Полякова свое пишет»,

«А может, Тина должна Поляковой еще дом свой отдать? А ваша рубашка больше подошла бы соседу – отдайте»,

«Что за ерунду вы несете? Это что, народная песня, которую Тина себе забрала? Может, она ее на улице нашла? Это труд! Песня была создана и записана людьми! Другие пусть пишут песни и исполняют, а открывать рот на чужое - не надо…» ,

«Полякову, вы серьезно?»,

«Просто Тина купила себе авторскую песню, а Полякова еще нет» ,

"Эту песню написали специально для Тины" , - вспыхнули эмоциями в комментариях.

Отметим, что композитор Дайан Уоррен сначала написала песню, а затем предложила ее Тине Кароль.

«Я написала песню о стране, которой симпатизирую, которой восхищаюсь, которая вынужденно борется за свою свободу. О стране, которая не является врагом, а разумной, ценностно-ориентированной, способной объединять нации, доказывая, что она является страной-лидером. Я искренне верю в победу Украины. Я искала голос, который может убедительно исполнить социальную песню на весь мир, и увидела этот масштаб в Тине Кароль…», - рассказывала композитор.

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