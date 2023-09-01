Украинская певица Тина Кароль вновь оказалась в центре внимания украинцев, но не из-за новой видеоработы или клипа.

Причиной нового повышенного внимания к Тине Кароль стали слова известного певца у телеведущего Коли Серги, пишет Politeka.net.

В своем интервью певец и телеведущий Коля Серга, вставший на защиту Родины с оружием в руках и вместе с "Культурным десантом" приезжает в разные точки фронта, где творчеством поднимает дух военных, рассказал, в частности, об артистах, которые отказываются присоединяться к «десанту».

«Много таких. Кто-то просто обещал и не приезжал», – рассказал Коля Серга.

По его словам, среди артистов Тина Кароль.

«За день постоянно отказывалась. Ей страшно было. Я понимаю, что находились какие-то причины, но базово понимаешь, что это страх», - отметил Серга, добавив, что, возможно, Тина Кароль присоединится к госпиталям.

Певец рассказал, что в основном отказываются те, кто боится.

«Многие боятся. Это преимущественно те звезды, которые большую часть войны находятся за границей», - выразил свое мнение Коля Серга.

Сама Тина Кароль слова Серги оставила пока без внимания, но в защиту певицы встали ее поклонники. Некоторые достаточно агрессивно. Мол, Коля Серга их разочаровал, а Тина еще с 14 года выступает перед бойцами.

В Сеть также выложили кадры одного из выступлений Тины Кароль перед защитниками.

«Сейчас в сети гуляет интервью Коли Серги, который говорит, что Тина не ездила с ним к военным. Но: а) она ездила, но просто не с Колей; б) обычно нельзя разглашать кто куда ездил, ведь это сдача дислокации наших защитников; в) вопросы безопасности», - говорят поклонники Тины Кароль.

Фанаты певицы заверили, что Тина Кароль неоднократно в своей жизни находилась в "горячих точках".

«Думаю, Коля обиделся, что Тина не поехала именно по его приглашению»,

«Когда Тина ездила к нашим воинам, это АТО еще было, то Коля и не думал туда ездить, как и многие другие артисты»,

«Хочу обратиться к Коле. А ничего, что Тина еще с 14-го года ездит на передовую. И сейчас много там была. Много ездит в госпитали. Коля, ты что, ослеп?»,

«Не ожидала от Коли такое» , – защищают в Сети Тину Кароль.

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