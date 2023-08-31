После начала полномасштабной войны Екатерина Осадчая несколько отошла от развлекательного контента, хоть и продолжила вести шоу "Голос країни". Теперь ведущая больше занимается социальными проблемами, в том числе поиском пропавших.

В этот раз на своей странице в Instagram Катя Осадчая разместила эмоциональный пост о том, как изменилась ее жизнь, а также как прошло это лето.

"Лето…. Мы всегда считали это маленькой отдельной жизнью с приключениями, путешествиями, теплыми ночами и ранними рассветами, прыжками с разбега в воду, ожиданием какой он разрезанный арбуз, грустью по лету, когда знаешь, что все это повторится только через год…" , – признается ведущая.

итоги лета

Катя Осадчая добавила, что очень скучает по этому ощущению, его больше нет, потому что за 554 день страшной великой войны мы все стали взрослыми.

"И дело не в том, что я взрослая, дело в том, что ощущение это украла россия и в один день война сделала меня взрослым человеком без права на избыточные сантименты по поводу рассветов и арбуза… Да, я стараюсь по-прежнему радоваться мелочам, чтобы не сойти с ума, но это уже только попытки, через призму страшной беды и трагедий …Этот пост не о последнем дне лета, годы больше не делятся, к сожалению, на времена года", — подчеркнула Екатерина Осадчая.

Последние новости Украины:

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратилась к украинцам после российских обстрелов.