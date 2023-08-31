После начала полномасштабной войны Екатерина Осадчая несколько отошла от развлекательного контента, хоть и продолжила вести шоу "Голос країни". Теперь ведущая больше занимается социальными проблемами, в том числе поиском пропавших.

В этот раз на своей странице в Instagram Катя Осадчая разместила эмоциональный пост о том, как изменилась ее жизнь, а также как прошло это лето.

"Лето…. Мы всегда считали это маленькой отдельной жизнью с приключениями, путешествиями, теплыми ночами и ранними рассветами, прыжками с разбега в воду, ожиданием какой он разрезанный арбуз, грустью по лету, когда знаешь, что все это повторится только через год…" , – признается ведущая.

Катя Осадчая добавила, что очень скучает по этому ощущению, его больше нет, потому что за 554 день страшной великой войны мы все стали взрослыми.

"И дело не в том, что я взрослая, дело в том, что ощущение это украла россия и в один день война сделала меня взрослым человеком без права на избыточные сантименты по поводу рассветов и арбуза… Да, я стараюсь по-прежнему радоваться мелочам, чтобы не сойти с ума, но это уже только попытки, через призму страшной беды и трагедий …Этот пост не о последнем дне лета, годы больше не делятся, к сожалению, на времена года", — подчеркнула Екатерина Осадчая.

Последние новости Украины:

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Осадчая рассказала о странных пытках россиян.

Также Politeka писала, что Осадчая эмоционально обратилась к украинцам после российских обстрелов.