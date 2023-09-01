Ірина Білик, Надія Мейхер і Влад Яма більше не спілкуються з відомим ведучим Славою Дьоміним, і у кожного з них є своя причина для образи.

Так, Ірина Білик образилася на Славу Дьоміна ще до повномасштабного вторгнення, пише Politeka.net.

Про це розповів сам Слава Дьомін в інтерв’ю «Слава+».

«З приводу Ірини Білик. Ірина Білик, мені здається, образилася ще до повномасштабного вторгнення, як я взяв інтерв’ю у Юрія Нікітіна. Я пам’ятаю це питання: «Юра, скажи, будь ласка, чому у Ірини Білик після закінчення вашої спіпраці немає суперхітів», - розповів Дьомін про причину образи Ірини Білик.

Дьомін підкреслив, що це було його особиста думка і його особисте питання, відповідь на яке йому була цікавою.

«Якщо хтось з цим не погоджується, ну, будь-ласка, напишіть мені, що супер-хіти є чи немає. Ірина Білик так не вважала і її це питання образило», - зазначив Дьомін.

Сварка з Надією Мейхер у Дьоміна сталася теж ще до 24 лютого 2022-го року.

«Надя Мейхер це також відома історія. Ми, до речі, з Надєю говорили ще до повномасштабного вторгнення і, начебто, все вияснили. Але, як бачимо, не вияснили», - сказав Дьомін відповідаючи на питання щодо того, чому Надія Мейхер досі його не розблокувала у соцмережах.

За словами Слави Дьоміна, нещодавно він писав Мейхер з пропозицією інтерв’ю, але вона відмовилась.

Не спілкується більше ведучий і з Владом Ямою. Приводом для конфлікту стало питання Дьоміна під час інтерв’ю з Максом Чмерковським, який мешкає у США. Нагадаємо, що саме в Америку Влад Яма переїхав відразу після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

«З приводу Влада Ями – я досі не розумію, за що я в нього заблокований. Мені здається, що Влад Яма заблокував мене не після нашого інтерв’ю, яке стало суперхайповим. А після того, як я спитався про нього у його колеги Макса Чмерковського», - розмірковує Слава Дьомін.

Зазначимо, тоді, під час інтерв’ю з Чмерковським, Слава Дьомін запитав, чи, на його думку, правильно вчинив Влад Яма, виїхавши з України.

«Я вважаю що ні», - відповів Чмерковський.

Не дивлячись на конфлікти з зірками, Слава Дьомін не вважає себе конфліктною людиною.

"Я не вважаю себе конфліктним. Якщо мені щось не подобається, то я про це можу сказати", - пояснює Дьомін.

Телеведучий також нагадав, що ставити питання - це його робота.

«Моя робота поставити гостре питання гостю для того, щоб це інтерв’ю було цікаве, а не просто приторне і ні про що», - пояснює свою точку зору Дьомін.

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