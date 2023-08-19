Російський блогер Петро Ловигін, який є у базі "Миротворця" і є пропагандистом, днями опублікував новий випуск свого тревел-шоу. Як виявилося, росіянин проводив зйомки в Іспанії, у місті Торрев'єха, і там нахабно напросився на вечірку в одному з ресторанів.

Як виявилося, вечірка не проста – в одному з ресторанів міста Торрев'єха був творчий вечір Ірини Білик, де вона була разом із Дімою Коляденком та Петром Чорним. Як видно з відео, російський блогер зі своїм товаришем буквально через вікно напросилися на цю вечірку випити, і одна з гостей – українка – пустила їх усередину заходу.

І якщо Ірина Білик та Діма Коляденко не контактували з російськими пропагандистами, і взагалі не здогадувалися, що вони там були, то Петро Чорний погодився на коротке інтерв'ю, обіймався з ними та ще й заспівав на їхнє прохання.

Сам блогер зізнався, що не знайомий із творчістю Ірини Білик, а от Петра Чорного він, схоже, добре знає.

Ловигіна занесено до бази Миротворця. Він використав у своїй програмі карту України без Криму. А також використав прапор України як підстилку.

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