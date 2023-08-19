Российский блогер Петр Ловыгин, который есть в базе "Миротворца" и является пропагандистом, на днях опубликовал новый выпуск своего тревел-шоу. Как оказалось, россиянин проводил съемки в Испании, в городе Торревьехе, и там нагло напросился на вечеринку в одном из ресторанов.

Как оказалось, вечеринка не простая – в одном из ресторанов города Торревьехе был творческий вечер Ирины Билык, где она была вместе с Димой Коляденко и Петром Черным. Как видно по видео, российский блогер со своим товарищем буквально через окно напросились на эту вечеринку выпить, и одна из гостей – украинка – пустила их внутрь мероприятия.

И если Ирина Билык и Дима Коляденко не контактировали с российскими пропагандистами, и вообще не догадывались, что они там были, то Петр Черный согласился на короткое интервью, обнимался с ними так еще и спел по их просьбе.

Сам блогер признался, что не знаком с творчеством Ирины Билык, а вот Петра Черного он, похоже, хорошо знает.





Ловыгин занесен в базу Миротворца. Он использовал в своей программе карту Украины без Крыма. А также использовал флаг Украины в качестве подстилки.

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