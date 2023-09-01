Ирина Билык, Надежда Мейхер и Влад Яма больше не общаются с известным ведущим Славой Деминым, и у каждого из них есть своя причина для обиды.

Так, Ирина Билык обиделась на Славу Демина еще до полномасштабного вторжения, пишет Politeka.net.

Об этом рассказал сам Слава Демин в интервью «Слава+» .

«По поводу Ирины Билык. Ирина Билык, мне кажется, обиделась еще до полномасштабного вторжения, как я взял интервью у Юрия Никитина. Я помню этот вопрос: «Юра, скажи, пожалуйста, почему у Ирины Билык после окончания вашего сотрудничества нет суперхитов», – рассказал Демин о причине обиды Ирины Билык.

Демин подчеркнул, что это было его личное мнение и его личный вопрос, ответ на который ему был интересен.

«Если кто-то с этим не соглашается, ну, пожалуйста, напишите мне, что суперхиты есть или нет. Ирина Билык так не считала и ее этот вопрос обидел», - отметил Демин.

Ссора с Надеждой Мейхер у Демина произошла тоже еще до 24 февраля 2022 года.

«Надя Мейхер это тоже известная история. Мы, кстати, с Надей говорили еще до полномасштабного вторжения и, казалось бы, все выяснили. Но, как видим, не выяснили», - сказал Демин, отвечая на вопрос о том, почему Надежда Мейхер до сих пор его не разблокировала в соцсетях.

По словам Славы Демина, недавно он писал Мейхер с предложением интервью, но она отказалась.

Не общается больше ведущий и с Владом Ямой.

Поводом для конфликта стал вопрос Демина во время интервью с Максом Чмерковским, проживающим в США. Напомним, что именно в Америку Влад Яма переехал сразу после полномасштабного вторжения России в Украину.

«По поводу Влада Ямы – я до сих пор не понимаю, за что я у него заблокирован. Мне кажется, что Влад Яма заблокировал меня не после нашего интервью, которое стало суперхайповым. А после того, как я спросил о нем у его коллеги Макса Чмерковского», - рассуждает Слава Демин.

Отметим, тогда, во время интервью с Чмерковским, Слава Демин спросил, правильно ли поступил Влад Яма, уехав из Украины.

"Я считаю что нет", - ответил Чмерковский.

Не смотря на конфликты со звездами, Слава Демин не считает себя конфликтным человеком.

"Я не считаю себя конфликтным. Если мне что-то не нравится, то я об этом могу сказать", – объясняет Демин.

Телеведущий также напомнил, что задавать вопросы – это его работа.

«Моя работа поставить острый вопрос гостю для того, чтобы это интервью было интересным, а не просто приторным и ни о чем», - объясняет свою точку зрения Демин.

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