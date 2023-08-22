Український телеведучий, продюсер та шоумен Юрій Горбунов розповів, що буде робити, якщо отримає повістку.

Юрій Горбунов зазначив в інтерв’ю Аліні Доротюк, що, коли прийде такий варіант, що йдуть усі, підуть усі. І він також.

«Я не служив в армії, я ніколи не тримав в руках зброї. Якщо це треба буде зробити, я зроблю, у свої 53 роки, і це треба буде чомусь вчитися», - зазначив Юрій Горбунов.

Юрій Горбунов також розповів, що стоїть на обліку, як й інші українські чоловіки.

"Я не проходив підготовчі курси, я стою на обліку, як і всі чоловіки. Підготовчих курсів немає, ну крім військової підготовки ще в радянській школі. Але я не служив, тому що я потрапив у той період, коли в театральному інституті припинили вже брати в армію хлопців, тому так воно все склалося. Тому до цієї справи я ні з якого боку не підходив, я її не знаю», - повідомив Юрій Горбунов.

Горбунов також запевнив, що наразі робить для української армії все, що може, знаходячись на своєму місці.

«"Зараз я розумію, що я можу більше зробити для наших військових за межами армії», - розповів Горбунов.

Додамо, днями дружина Горбунова Катя Осадча розповіла про сімейне свято – їхньому молодшому сину виповнилося два роки.

«Наше сонечко!! Рости здоровий і щасливий!! В мирній, вільній Україні!!», - прокоментував фото, які опублікувала Осадча Юрій Горбунов.

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Також повідомлялось, що бунт проти Горбунова і Осадчої набирає обертів.

Крім того, Politeka.net писала, що Даніель Салем розповів, чи дійсно Юрій Горбунов допомогає фронту.