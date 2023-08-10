Даніель Салем опублікував на своїй сторінці в інстаграм кадри важливої місії, пише Politeka.net.
«Зустрівся тут з друзями», - повідомив Салем, стоячи поряд з відомим українським актором театру і кіно Олексієм Тритенко, який також зараз боронить Україну.
На відео також можно побачити Юрія Горбунова.
«До речі, хлопці зробили дуже класну справу. Допомогають Нацгвардії. Це круто», - повідомив Даніель Салем.
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Даніель Салем також підкреслив, що допомогати необхідно постійно.
«Треба постійно допомогати, донатити, привозити, перевозити, шанувати, купувати, збирати і найголовніше – показувати нашому ворогові, що ми, як один цілий організм робитимемо все для нашої перемоги», - зазначив Даніель Салем.
Додамо, раніше Даніель Салем презентував свою пісню, яку присвятив побратимам, які віддали за Україну своє життя.
«Чого ми раніше не слухали Вас, а дивились Яму і Вінника? Дуже проникливо! За Вашу позицію і за Вашу працю низький уклін! Слава Україні! Героям слава! На віки!»,
«Мурахи і сльози»,
«Клята війна... Скільки людей, світлі Душі, героям слава, дякую», - пишуть українці на сторінці Даніеля Салема.
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Також повідомлялось, що Даніель Салем показав непрості кадри зі служби.
Крім того, Politeka.net писала про непросте зізнання Даніеля Салема.