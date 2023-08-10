Український ведучий і ресторатор Даніель Салем, який вступив до лав ЗСУ, розповів, чи дійсно телеведучий і шоумен Юрій Горбунов допомогає українським захисникам.

Даніель Салем опублікував на своїй сторінці в інстаграм кадри важливої місії, пише Politeka.net.

«Зустрівся тут з друзями», - повідомив Салем, стоячи поряд з відомим українським актором театру і кіно Олексієм Тритенко, який також зараз боронить Україну.

На відео також можно побачити Юрія Горбунова.

«До речі, хлопці зробили дуже класну справу. Допомогають Нацгвардії. Це круто», - повідомив Даніель Салем.

Даніель Салем також підкреслив, що допомогати необхідно постійно.

«Треба постійно допомогати, донатити, привозити, перевозити, шанувати, купувати, збирати і найголовніше – показувати нашому ворогові, що ми, як один цілий організм робитимемо все для нашої перемоги», - зазначив Даніель Салем.

Додамо, раніше Даніель Салем презентував свою пісню, яку присвятив побратимам, які віддали за Україну своє життя.

«Чого ми раніше не слухали Вас, а дивились Яму і Вінника? Дуже проникливо! За Вашу позицію і за Вашу працю низький уклін! Слава Україні! Героям слава! На віки!»,

«Мурахи і сльози»,

«Клята війна... Скільки людей, світлі Душі, героям слава, дякую», - пишуть українці на сторінці Даніеля Салема.

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Також повідомлялось, що Даніель Салем показав непрості кадри зі служби.

Крім того, Politeka.net писала про непросте зізнання Даніеля Салема.