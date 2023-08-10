Даниэль Салем опубликовал на своей странице в инстаграмме кадры важной миссии, пишет Politeka.net.
«Встретился здесь с друзьями», - сообщил Салем, стоя рядом с известным украинским актером театра и кино Алексеем Тритенко, который также сейчас защищает Украину.
На видео также можно увидеть Юрия Горбунова.
«Кстати, ребята сделали очень классное дело. Помогают Нацгвардии. Это круто», - сообщил Даниэль Салем.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Новое бедствие обрушилось на россию после наводнений и пожаров: "Я думала, это дым, а это…"
Россияне совершили новую массированную атаку, на местах разгорелись пожары: подробности и кадры разрушений
ВСУ обхитрили россиян и рванули вперед там, где никто не ожидал: "У оккупантов истерика"
На Одесчине всплыли неожиданные детали скандала из-за кончины мобилизованного: "Люди запуганы, боятся"
Даниэль Салем также подчеркнул, что помогать необходимо постоянно.
«Нужно постоянно помогать, донатить, привозить, перевозить, уважать, покупать, собирать и самое главное – показывать нашему врагу, что мы, как один целый организм, будем делать все для нашей победы», - отметил Даниэль Салем.
Добавим, ранее Даниэль Салем представил свою песню, которую посвятил побратимам, отдавшим за Украину свою жизнь.
«Чего мы раньше не слушали Вас, а смотрели Яму и Винника? Очень проникновенно! За Вашу позицию и за Ваш труд низкий поклон! Слава Украине! Героям слава! Во веки!»,
«Мурашки и слезы»,
«Проклятая война... Сколько людей, светлые Души, героям слава, спасибо» , - пишут украинцы на странице Даниэля Салема.
Последние новости Украины:
Даниэль Салем задел украинцев словами о военных.
Также сообщалось, что Даниэль Салем показал непростые кадры со службы.
Кроме того, Politeka.net писала о непростом признании Даниэля Салема.