Украинский ведущий и ресторатор Даниэль Салем, вступивший в ряды ВСУ, рассказал, действительно ли телеведущий и шоумен Юрий Горбунов помогает украинским защитникам.

Даниэль Салем опубликовал на своей странице в инстаграмме кадры важной миссии, пишет Politeka.net.

«Встретился здесь с друзьями», - сообщил Салем, стоя рядом с известным украинским актером театра и кино Алексеем Тритенко, который также сейчас защищает Украину.

На видео также можно увидеть Юрия Горбунова.

«Кстати, ребята сделали очень классное дело. Помогают Нацгвардии. Это круто», - сообщил Даниэль Салем.

Даниэль Салем также подчеркнул, что помогать необходимо постоянно.

«Нужно постоянно помогать, донатить, привозить, перевозить, уважать, покупать, собирать и самое главное – показывать нашему врагу, что мы, как один целый организм, будем делать все для нашей победы», - отметил Даниэль Салем.

Добавим, ранее Даниэль Салем представил свою песню, которую посвятил побратимам, отдавшим за Украину свою жизнь.

«Чего мы раньше не слушали Вас, а смотрели Яму и Винника? Очень проникновенно! За Вашу позицию и за Ваш труд низкий поклон! Слава Украине! Героям слава! Во веки!»,

«Мурашки и слезы»,

«Проклятая война... Сколько людей, светлые Души, героям слава, спасибо» , - пишут украинцы на странице Даниэля Салема.

Последние новости Украины:

Даниэль Салем задел украинцев словами о военных.

Также сообщалось, что Даниэль Салем показал непростые кадры со службы.

Кроме того, Politeka.net писала о непростом признании Даниэля Салема.