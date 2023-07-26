Телеведучий та зірка «Голосу країни» Даніель Салем, який служить у лавах ЗСУ, зробив несподівану заяву.

Український телеведучий Даніель Салем, який продовжує служити у лавах ЗСУ, зробив важливе для нього зізнання у соціальній мережі Інстаграм. Нещодавно Салем розповів, що розлучається з дружиною через довгі роки шлюбу, але від своєї мети не відступить, він продовжує нести службу на передовій.

З цього приводу Салем також вирішив емоційно висловитися, але вже у творчішому стилі, присвятивши своє відео побратимам, з якими захищає країну від російських окупантів.

"Завтра в моєму житті дещо зміниться, ви побачите і почуєте мої Силуети" - заявив Салем.

У мережі почали підтримувати артиста:

«Сьогодні Вас вперше побачила особисто), ваш погляд дивиться у душу; Це кайф для моїх вух, подобається як ви співаєте) бережіть себе; Повертайтеся живі, здорові з Перемогою; А я боюся побачити в живу вас, бо закохаюся;

Бережи Вас господи!; Так тут у містах дуже важко морально всім хлопцям, які вийшли у відпустку чи після поранення. Нехай Господь Бог та ангели охоронці зберігають Вас та Ваших побратимів; Ось, дивлячись на Вас, можна сказати... Ось це справжній еталон чоловіка!!!».

Після невеликої відпустки Салем повернувся до товаришів і перед черговим завданням вирішив поділитися відео, що надихає.

Ми універсальні солдати. Можемо так, можемо абияк, від зміни місць доданків сума не змінюється. Завдання одне – помста та перемога. Слава Україні» – ділиться Даніель Салем.

Останні новини України:

Концерт Олега Скрипки за кордоном скасували через росіян.

Також повідомлялося, що Єфросиніна здивувала кадрами лаштунки з Поляковою.

Крім того, Politeka.net писала, що Арсен Мірзоян висловився щодо мовного питання.