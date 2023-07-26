Телеведущий и звезда «Голоса страны» Даниэль Салем, который служит в рядах ВСУ, сделал неожиданное заявление.

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который продолжает служить в рядах ВСУ, сделал важное для него признания в социальной сети Инстаграм. Не так давно Салем рассказал, что разводится с супругой спустя долгие годы брака, но от своей цели не отступит, он продолжает нести службу на передовой.

По этому поводу Салем также решил эмоционально высказаться, но уже в более творческом стиле, посвятив свое видео собратьям, с которыми защищает страну от российских оккупантов.

«Завтра в моей жизни кое-что изменится, вы увидите и услышите мои Силуэты» - заявил Салем.

В сети принялись поддерживать артиста:

«Сегодня Вас впервые увидела лично), ваш взгляд смотрит в самую душу; Это кайф для моих ушей, нравится как вы поете) берегите себя; Возвращайтесь живы, здоровы с Победой; А я боюсь увидеть в живую вас потому что влюблюсь;

Береги Вас господи!; Так здесь в городах очень тяжело морально всем ребятам, вышедшим в отпуск или после ранения. Пусть Господь Бог и ангелы охранники хранят Вас и Ваших собратьев; Вот глядя на Вас можно сказать... Вот это настоящий эталон мужчины!!!».

После небольшого отпуска Салем вернулся к товарищам и перед очередным заданием решил поделиться вдохновляющим видео.

«Мы универсальные солдаты. Можем так, можем кое-как, от смены мест слагаемых сумма не меняется. Задача одна – месть и победа. Слава Украине» - делится Даниэль Салем.

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