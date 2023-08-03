Телеведучий та зірка «Голосу країни» Даніель Салем, який служить у лавах ЗСУ, показав непрості кадри з передовою.

Український телеведучий Даніель Салем , який продовжує служити у лавах ЗСУ, вразив коротким відео разом із товаришами. Як відомо, Салем на передовій перебуває досить давно і приїжджає до Києва лише на коротку відпустку.

Нещодавно Даніель Салем також вирішив спробувати свої сили у ролі співака знову. Таким чином зірка "Голосу країни" хотів подякувати товаришам на службі і висловити свої емоції, що накипіли останнім часом.

У своїй пісні Салем порушив найактуальніші для військовослужбовців теми, їх переживання та страхи. Як відомо, багатьом товаришам довелося вже попрощатися з деякими близькими.

«Силуети – наші реалії та сюжети. Які назавжди залишаться у моїй пам'яті» - пише Салем.

У мережі почали ділитися думкою під постом Даніеля:

«Ми дякуємо Вам за кожну хвилину Вашого подвигу! За кожну секунду Вашої мужності! Ми відчуваємо Ваш біль!; Я ж тобі передавала турнікети! що за *єр висить на твоєму побратимі?;

Дякую вам, наші Герої; Уклін Вам, наші найкращі! За мужність взяти в руки зброю та нас захищати; Наші найкращі чоловіки! Мужні, хоробри! Спасибі вам".

Також ми писали, Салем вирішив виплеснути наболіле за місяці служби поряд із такими людьми. За словами Даніеля, ці моменти сильно на нього вплинули і треба пам'ятати.

«Прекрасна пригода! Дякую за те, що я маю можливість передати через музику ті почуття, які лежать на серці, в такий особливий день, день пам'яті, пам'яті хоробрих, сильних українців!» – написав Салем під відео.

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