Телеведущий и звезда «Голоса страны» Даниэль Салем, который служит в рядах ВСУ, показал непростые кадры с передовой.

Украинский телеведущий Даниэль Салем, который продолжает служить в рядах ВСУ, впечатлил коротким видео вместе с товарищами. Как известно, Салем на передовой находится довольно давно и приезжает в Киев только на короткий отпуск.

Недавно Даниэль Салем также решил попробовать свои силы в роли певца снова. Таким образом звезда "Голосу країни" хотел поблагодарить товарищей на службе и выразить свои накипевшие за последнее время эмоции.

В своей песне Салем поднял самые актуальные для военнослужащих темы, их переживания и страхи. Как известно, многим товарищам уже пришлось проститься с некоторыми близкими.

«Силуэты – наши реалии сюжеты. Какие навсегда останутся в моей памяти» - пишет Салем.

В сети принялись делиться мнением под постом Даниэля:

«Мы благодарим Вас за каждую минуту Вашего подвига! За каждую секунду Вашего мужества! Мы чувствуем Вашу боль!; Я же тебе передавала турникеты!!! что за *ерь висит на твоем побратиме?;

Благодарю вас, наши Герои; Поклон Вам, наши лучшие! За мужество взять в руки оружие и нас защищать; Наши лучшие мужчины! Мужественные, храбрые! Спасибо Вам».

Также мы писали, Салем решил выплеснуть наболевшее за месяцы службы рядом с такими людьми. По словам Даниэля, эти моменты сильно на него повлияли и нужно это помнить.

«Прекрасное приключение! Спасибо за то, что у меня есть возможность передать через музыку те чувства, которые лежат на сердце, в такой особый день, день памяти, памяти храбрых, сильных украинцев!» - написал Салем под видео.

Последние новости Украины:

Концерт Олега Скрипки за границей отменили из-за россиян.

Также сообщалось, что Ефросинина удивила кадрами закулисья с Поляковой.

Кроме того, Politeka.net писала, что Арсен Мирзоян высказался относительно языкового