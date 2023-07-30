Український телеведучий Даніель Салем , який продовжує служити у лавах ЗСУ, опублікував невелике відео, яке стосується його товаришів та їхньої роботи. Як відомо, заради служби Салем зупинив свій бізнес в Одесі і вирішив вирушити після 24-го лютого на

«Україна це не просто крапка на карті – це частина нашої ДНК. Наш прайд. Це не просто оточуючі особи – це серця та дух, які нас оберігають. Нам не страшні холод та голод. Немає вже болю, немає злості – є спокій та холодний розум. Кожну мить цього «параграфа» буття є цінним.

Вам, орки (ванючки), бездушні пси цього не зрозуміти. Воно вам і не треба - ви ж ватяні) Ми - українці, і все, що вам потрібно - ви скоро дізнаєтесь. Адже Україна переможе, а вам порада – просто заплющте очі» - емоційно пише Салем.

Українці також висловили свою думку:

«Сонечки, будете живі та живі, бо ми за вас молимося; Господи допоможи та збережи!; Низький уклін Вам наші Герої!; Бережіть себе, наші воїни, наші захисники, наші рідні незнайомці; Ви перші увійшли до мого Херсона».

Також Салем вирішив вперше спробувати свої сили як співак. Таким чином Салем бажав передати переживання, тривоги та надії щодо його товаришів на службі. Як відомо, артист нещодавно з відпустки повернувся на службу і вже перебуває на позиціях.

Салем назвав пісню "Силуети", бачачи в ній можливість передати свої почуття та спогади про братів зі зброї.

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