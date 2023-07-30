Украинский телеведущий Даниэль Салем, который продолжает служить в рядах ВСУ, опубликовал небольшое видео, касающееся его товарищей и их работы. Как известно, ради службы Салем остановил свой бизнесс в Одессе и решил отправиться после 24-го февраля на

«Украина это не просто точка на карте – это часть нашей ДНК. Наш прайд. Это не просто окружающие лица - это сердца и дух, которые нас оберегают. Нам не страшны холод и голод. Нет уже боли, нет злобы – есть покой и холодный ум. Каждое мгновение этого «параграфа» бытия ценно.

Вам, орки (ванючки), бездушные псы, этого не понять. Оно вам и не надо - вы же ватные) Мы – Украинцы, и все что вам нужно – вы скоро узнаете. Ведь Украина победит, а вам совет – просто закройте глаза» - эмоционально пишет Салем.

Украинцы тоже выразили свое мнение:

«Солнышки, будете живы и живы, потому что мы за вас молимся; Господи помоги и сохрани!; Низкий поклон Вам наши Герои!; Берегите себя, наши воины, наши защитники, наши родные незнакомцы; Вы первые вошли в мой Херсон».

Также Салем решил впервые попробовать свои силы в качестве певца. Таким образом Салем желал передать переживания, тревоги и надежды, касающиеся его товарищей на службе. Как известно, артист не так давно из отпуска вернулся на службу и уже находится на позициях.

Салем назвал песню "Силуэты", видя в ней возможность передать свои чувства и воспоминания о братьях по оружию.

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