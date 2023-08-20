Не встиг завершитися скандал із серіалом за бюджетні гроші, як стало відомо про відрядження в США Юрія Горбунова та Осадчої. Після чергового скандалу ведучого неодноразово критикували і висміювали, зауважуючи, що його слова про те, що 33 мільйони - не такі великі гроші для серіалу, пам'ятатимуть довго. Бажаючи прояснити й інші моменти, які обговорювалися в мережі, Юрій Горбунов висловився в інтерв'ю.

Не залишилася без обговорення і тема дружби з репером Потапом, який також є сусідом та кумом Горбунова. Як відомо, його також активно критикують за втечу з країни та пізнє повернення з Іспанії.

Потап – кум та близький друг Юрія Горбунова. Ведучий заявив, що у них іноді можуть виникати відмінності у поглядах на різні події, включаючи війну та інші події. Незважаючи на це, їхня дружба залишається міцною. Крім того, вони є сусідами. Факт того, що Олексій став хрещеним батьком для сина Івана, не випадковий, і Горбунов висловив свою щиру радість із цього приводу:

"Потап - мій кум, мій друг. У нас можуть бути різні погляди: на події, на війну, на довоєнні історії, але ми друзі. Ми сусіди. І Олексій не дарма став нашим кумом", - заявив Горбунов.

Також раніше Горбунов звернув увагу на свою скаргу на ЗМІ та інші медійні джерела, де він наголосив на несправедливості хибних звинувачень про нелегальне перебування на іспанському курорті. Горбунов знову заявив, що поїздка за кордон була обумовлена ​​службовими обов'язками.

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Також Politeka писала, що Кондратюк відреагував на нове рішення Горбунова щодо зйомок серіалу.

Крім того, нагадаємо, що Потапу міцно дісталося на тлі скандалу з Горбуновим.