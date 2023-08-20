Ведущий Юрий Горбунов решил высказаться после скандала на многие личные темы, затронув в том числе общение с Потапом.

Не успел завершиться скандал с сериалом за бюджетные деньги, как стало известно о командировке в США Юрия Горбунов и Осадчей. После очередного скандала ведущего не раз критиковали и высмеивали, помечая, что его слова о том, что 33 миллиона - не такие большие деньги для сериала, будут помнить долго. Желая прояснить и другие моменты, обсуждаемые в сети, Юрий Горбунов высказался в итервью.

Не осталась без обсуждения и тема дружбы с рэпером Потапом, который также является соседом и кумом Горбунова. Как известно, его также активно критикуют за побег из страны и позднее возвращение из Испании.

Потап - кум и близкий друг Юрия Горбунова. Ведущий заявил, у них иногда могут возникать различия во взглядах на разные события, включая войну и другие события. Несмотря на это, их дружба остается прочной. Кроме того, они соседи. Факт того, что Алексей стал крестным отцом для сына Ивана, не случаен, и Горбунов выразил свою искреннюю радость по этому поводу:

"Потап – мой кум, мой друг. У нас могут быть разные взгляды: на события, на войну, на довоенные истории, но мы друзья. Мы соседи. И Алексей не зря стал нашим кумом" - заявил Горбунов.

Также ранее Горбунов обратил внимание на свою жалобу на СМИ и другие медийные источники, где он отметил несправедливость ложных обвинений о нелегальном пребывании на испанском курорте. Горбунов снова заявил, что поездка за границу была обусловлена служебными обязанностями.

Последние новости Украины:

Юрий Горбунов решил оправдаться после скандала с сериалом.

Также Politeka писала, что Кондратюк отреагировал на новое решение Горбунова относительно съемок сериала.

Кроме того, напомним, что Потапу крепко досталось на фоне скандала с Горбуновым.