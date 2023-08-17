Так, дехто з шанувальників «Голос країни» вважають, що телеведучих Юрія Горбунова і Катерину Осадчу необхідно замінити.

Мовляв, вони вже надто довго у «Голос країни» і треба дати шанс новим обличчям. Крім того, останнім часом Юрій Горбунов фігурує у скандалах.

«От ведучих теж потрібно змінить»,

«Через них не дають працювати на найвідоміших шоу іншим молодим ведучим»,

«Як же дратує Горбунов», - пишуть у коментарях користувачі соцмереж.

Інші зауважуютю, нагадуючи історію з Тіною Кароль і Іванною Онуфрійчук на «Танці з зірками»:

«Толку з того що замiнили Тiну на Iванну в танцях з зiрками? Тiна душу свою вкладувала, а Онуфрiйчук вiдпрацьовувала за те що iй платили. Згадайте, як глядачi просили повернути Тiну. Да, я згодна, незаменимых людей нема, але якщо з'являеться нова людина, треба час щоб до неi звикнути. Да i не забувайте, Катя з Юрой не один рiк працюють на каналi 1+1. Вони ту роботу виконують що iм керiвництво пропонує".

Врешті-решт творцям «Голос країни» навіть довелося реагувати на заклики замінити Горбунова і Осадчу.

«Юрій Горбунов та Катерина Осадча є частиною телеродини каналу 1+1 Україна і обличчями проєкту “Голос країни”. І Юрій, і Катерина впродовж багатьох років є основними ведучими цього форматного шоу і безпосередньо асоціюються з проєктом.

Більше того, професіоналів такого рівня, які мають безпрецедентний бекграунд участі у подібних програмах міжнародного рівня, важко знайти на українському телебаченні», - підкреслили у «Голос країни», давши таким чином зрозуміти, що Горбунов і Осадча залишаться.

Останні новини України:

Ігор Кондратюк висловився щодо нової заяви Юрія Горбунова про його серіал.

Також повідомлялось, що Потапу міцно дісталося на тлі скандалу з Горбуновим.

Нагадаємо також, що Юрій Горбунов вляпався у новий скандал: з ким і куди виїжджав ведучий під час війни.