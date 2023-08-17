Так, некоторые из поклонников «Голос страны» считают, что телеведущих Юрия Горбунова и Екатерину Осадчую необходимо заменить.

Мол, они уже слишком долго в «Голос страны» и надо дать шанс новым лицам. Кроме того, последнее время Юрий Горбунов фигурирует в скандалах.

«От ведущих тоже нужно поменять»,

«Из-за них не дают работать на самых известных шоу другим молодым ведущим»,

«Как же раздражает Горбунов» , – пишут в комментариях пользователи соцсетей.

Другие возражают, напоминая историю с Тиной Кароль и Иванной Онуфрийчук на «Танцы со звездами»:

«Толку с того, что заменили Тину на Иванну в Танцах со звездами? Тина душу свою вкладывала, а Онуфрийчук отрабатывала за то, что и платили. Вспомните, как зрители просили вернуть Тину. Да, я согласна, незаменимых людей нет, но если появляется новый человек, нужно время, чтобы к нему привыкнуть. Да и не забывайте, Катя с Юрой не один год работают на канале 1+1. Они ту работу выполняют, что им руководство предлагает".

В конце концов, создателям «Голос страны» даже пришлось реагировать на призывы заменить Горбунова и Осадчую.

«Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая являются частью телесемьи канала 1+1 Украина и лицами проекта Голос страны. И Юрий, и Екатерина на протяжении многих лет являются основными ведущими этого форматного шоу и напрямую ассоциируются с проектом.

Более того, профессионалов такого уровня, имеющих беспрецедентный бэкграунд участия в подобных программах международного уровня, трудно найти на украинском телевидении», - подчеркнули в «Голосе страны», дав таким образом понять, что Горбунов и Осадчая останутся.

Последние новости Украины:

Игорь Кондратюк высказался по поводу нового заявления Юрия Горбунова о его сериале.

Также сообщалось, что Потапу крепко досталось на фоне скандала с Горбуновым.

Напомним также, что Юрий Горбунов вляпался в новый скандал: с кем и куда уезжал ведущий во время войны.