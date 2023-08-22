Украинский телеведущий, продюсер и шоумен Юрий Горбунов рассказал, что будет делать, если получит повестку.

Юрий Горбунов отметил в интервью Алине Доротюк, что, когда придет такой вариант, что идут все, пойдут все. И он тоже.

"Я не служил в армии, я никогда не держал в руках оружия. Если это нужно будет сделать, я сделаю, в свои 53 года, и это нужно будет чему-то учиться», – отметил Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов также рассказал, что состоит на учете, как и другие украинские мужчины.

"Я не проходил подготовительные курсы, я стою на учете, как и все мужчины. Подготовительных курсов нет, ну кроме военной подготовки еще в советской школе. Но я не служил, потому что я попал в тот период, когда в театральном институте уже прекратили брать в армию ребят, поэтому так все сложилось, поэтому к этому делу я ни с какой стороны не подходил, я его не знаю», - сообщил Юрий Горбунов.

Горбунов также заверил, что делает для украинской армии все, что может, находясь на своем месте.

"Сейчас я понимаю, что я могу больше сделать для наших военных за пределами армии", - рассказал Горбунов.

Добавим, на днях жена Горбунова Катя Осадчая рассказала о семейном празднике – их младшему сыну исполнилось два года.

«Наше солнышко!! Расти здоровый и счастливый!! В мирной, свободной Украине!!», - прокомментировал фото, опубликованные Осадчей Юрий Горбунов.

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Также сообщалось, что бунт против Горбунова и Осадчей набирает обороты.

Кроме того, Politeka.net писала, что Даниэль Салем рассказал, действительно ли Юрий Горбунов помогает фронту.