Після початку повномасштабної війни Катерина Осадча дещо відійшла від розважального контенту, хоч і продовжила вести шоу "Голос країни". Тепер ведуча більше займається соціальними проблемами, зокрема пошуком зниклих.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Катя Осадча розмістила емоційний пост про те, як змінилося її життя, а також як минуло це літо.

"Літо…. Ми завжди вважали це маленьким окремим життям з пригодами, подорожами, теплими ночами і ранніми світанками, стрибками з розбігу в воду, очікуванням який він розрізаний кавун, сумом за літом, коли знаєш, що все це повториться тільки за рік…", — зізнається ведуча.

Катя Осадча додала, що дуже сумує за цим відчуттям, його більше немає, бо за 554 день страшної великої війни ми всі стали дорослими.

"І справа не в тому, що я доросла, справа в тому, що відчуття це вкрала росія і в один день війна зробила мене дорослою людиною без права на надлишкові сентименти з приводу світанків і кавуна … Так, я намагаюсь, як і раніше радіти дрібницям, щоб не зійти з розуму, але це вже тільки намагання, через призму страшної біди і трагедій …Цей допис не про останній день літа, роки більше не діляться, на жаль, на пори року", — наголосила Катерина Осадча.

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