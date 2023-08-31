Популярна українська ведуча Катя Осадча порушила досить важливу для українців тему та розповіла про цивільних полонених.

Відома українська ведуча Катя Осадча у Міжнародний день жертв насильницьких зникнень поділилася важливою для українців інформацією та розповіла про наболіле. Осадча поділилася в інтерв'ю про те, як зараз відбувається пошук українців, які зникли безвісти.

Осадча зауважила, ми відзначаємо день, який не лише пов'язаний з невідомими долями, а й покликаний порушити питання про трагічні зникнення в умовах особливої ​​складності. Це стосується як випадків насильницьких зникнень, так і цивільних бранців, які стали жертвами гноблення та захоплення.

"Є люди, які були викрадені в окупації, які були викрадені на блокпостах, які просто тримає росія у себе в заручниках у СІЗО, у підвалах і т.д."



Усі цифри дуже приблизні, оскільки Росія не підтверджує наших громадянських полонених. Від 7,5 до 25 тисяч осіб перебувають у СІЗО на території так званих ДНР, ЛНР, Криму та Росії. РФ не надає про них відомостей" - зізналася Осадча.

Раніше чоловік Осадчої Юрій Горбунов відповів, чому син Катерини перебуває в США, а не на фронті. Горбунов висловив свою думку, підкресливши, що більшість людей не цікавить справжній стан справ, а, швидше, вони насолоджуються висловлюванням обурення та обурення у соціальних мережах та громадських обговореннях.

"Це історія нашого пошуку ворога всередині країни. Комусь тригеріт, а комусь це потрібно, хтось цим займається, і хтось це роздмухує. А втомлені люди це підтримують, хоча наступного дня змінюють свою думку" - зізнався. чоловік Осадчої.

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Також повідомлялось, що бунт проти Горбунова і Осадчої набирає обертів.

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