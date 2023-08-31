Известная украинская ведущая Катя Осадчая в Международный день жертв насильственных исчезновений поделилась важной для украинцев информацией и рассказала о наболевшем. Осадчая поделилась в интервью о том, как сейчас происходит поиск пропавших без вести украинцев.

Осадчая подметила, мы отмечаем день, который не только связан с неизвестными судьбами, но и призван поднять вопросы о трагических исчезновениях в условиях особой сложности. Это касается как случаев насильственных исчезновений, так и гражданских пленников, которые стали жертвами угнетения и захвата.

"Есть люди, которые были похищены в оккупации, которые были похищены на блокпостах, просто держащих россия у себя в заложниках в СИЗО, в подвалах и тд.



Все цифры очень приблизительны, поскольку россия не подтверждает наших гражданских пленных. От 7,5 до 25 тысяч человек находятся в СИЗО на территории так называемых ДНР, ЛНР, Крыма и России. РФ не предоставляет о них сведений" - призналась Осадчая.

Ранее муж Осадчей, Юрий Горбунов ответил, почему сын Катерины находится в США, а не на фронте. Горбунов выразил свое мнение, подчеркнув, что большинство людей не интересует истинное положение дел, а, скорее, они наслаждаются выражением негодования и негодования в социальных сетях и общественных обсуждениях.

"Это история нашего поиска врага внутри страны. Кому-то триггерит, а кому-то это нужно, кто-то этим занимается, и кто-то это раздувает. А усталые люди это поддерживают, хотя на следующий день меняют свое мнение" - признался муж Осадчей.

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Также сообщалось, что бунт против Горбунова и Осадчей набирает обороты.

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