Екатерина Осадчая на своей странице в Инстаграм сообщила о старте нового сезона «Голос країни».

Также Осадчая откровенно рассказала о своем отношении к этому проекту.

Так, Екатерина Осадчая отметила, что для нее «Голос страны» это отдельная большая часть жизни.

«В 2011 году вышел первый сезон и я помню это как вчера, первые волнения прямых эфиров, мои первые шаги в большом шоу, помню, как на прямых эфирах физически тряслись колени и сердце выпрыгивало.

Сегодня премьера уже тринадцатого сезона, волнение есть и сегодня…», - призналась Осадчая.

По словам Осадчей, этот "Голос страны" снимается в Варшаве благодаря польским коллегам, которые пригласили украинцев снять этот сезон именно у них.

Однако, как оказалось, не все украинцы согласны с Осадчей. Так, многие считают, что сейчас вообще можно обойтись без «Голос страны».

Другие просто признаются, что смотреть Голос страны или любое другое шоу они не хотят и не будут:

«Абсолютное безразличие к такому типу шоу. С войной внутри все умирает каждый день...и больше никогда не будет как прежде....ибо много наших Ангелов Хранителей уже не с нами....»,

«Голос страны, вы че, одурели? Ребята гибнут, люди шатаются по миру, а вам голос. Вообще совести нет»,

«Какие-то у нас законы не для всех мужчин! Если не выпускать, то всех не выпускать, или дать добро выезжать заграницу. Эти «звезды» шныряют по всем странам. А студентам после 18 на обучение нельзя»,

«Неуместно, а особенно тысячам людей, потерявших детей. Думаю, никакое шоу их мыслей не отвлечет»,

«Одни на войне... Другие мужчины в Польше с радостью снимают Голос.. ШОК. Неужели, это сейчас актуально?»,

«Фу, как противно! Лицемерно и явно не патриотично. А что, может быть, у нас война закончилась? Вам весело? Серьезно?!»,

«На передовой надо было снимать, а не в Варшаве…кто вас надоумил поехать снимать в Варшаву, какой вы подаете пример»,

«И радость и печаль, потому что теперь жизнь существует вне страны, ощущение что мы в клетке и смотрим через нее на всех».

Напомним, ранее стало известно, как украинские мужчины выезжают из Украины ради "Голоса страны".

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