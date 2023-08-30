«Голос країни» повертається на телеекрани, але в цьому році зйомки легендарного вокального проєкту відбуваються за межами України.

«Голос країни» на цей раз створюється у Польщі, пише Politeka.net. Зазначимо, що Польща також фінансує «Голос країни-13».

«Зйомки європейського 13-го сезону «Голос країни» були повністю профінансовані польською стороною», - повідомляли творці нового сезону «Голос країни».

Звісно, у новому сезоні приймуть участь, які чоловіки, так і жінки, як хлопці, так і дівчата, тому у глядачів виникло питання, як це можливо, з огляду на жорсткі умови перетину кордону у військовий час.

Продюсер «Голос країни» Володмир Завадюк підтвердив, що серед учасників нового сезону «Голос країни» багато українців, які живуть саме в Україні.

«Учасники цього сезону – українці, які розкидані по всьому світу. Безумовно, багато учасників – українці, які живуть в Україні. Зокрема, чоловіки, але вони виїжджають на зйомки з офіційним дозволом Мінкульту», - пояснив продюсер «Голос країни».

Завадюк також додав, що учасники повертаються в Україну в чітко встановлені дати.

Продюсер «Голос країни» розповів, що вони також велику увагу звернули на учасників, які знаходяться в Європі.

«І які доводять, що Україна – це Європа. Які діляться українською культурою з Європою, які вимушено наразі в Європі. Таких учасників буде дуже багато. Але вони не здаються і мріють про повернення додому", - каже Завадюк.

Цього року, запевняє продюсер «Голос країни», учасникі неймовірно щирі і голосисті:

«Вони дуже емоційні і як ніколи справжні».

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