Як відомо, у «Голос країни-13» однією з тренерок стала Юлія Саніна, пише Politeka.net.
Глядачі «Голос країни» вже давно сподівалися на її участь, але час настав тільки зараз. І чому саме зараз розповів продюсер «Голос країни» Володимир Завадюк.
«Ми познайомилися з нею дуже давно. Я дуже люблю її пісні «Антарктида», «Прірва», «Make up». Ми всі слідкували за Юлією в «Х-факторі». Багато говорили про її майбутнє в «Голосі країни», - згадує продюсер «Голос країни».
Зовсім з іншого боку Юлію Саніну Завадюк побачив на проєкті «Танці з зірками»:
«Юлія була неймовірною молодчинкою, справжнім професіоналом та трудягою».
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Нагадаємо, Юлія Саніна на «Танцях з зірками» зайняла друге місце. Але тоді фінал шоу ознаменувався скандалом – переможниця «Танці з зірками» Санта Дімопулос заявила, що віддає кубок Юлії Саніній.
Однак співачка відповіла, що їй зовсім не потрібне звання переможниці.
«Якщо я це зроблю, це буде якась моя меншовартість. Тому що це ніби поступка. Мені не потрібні поступки, я знаю, як я танцювала, я знаю, чого я навчилася на цьому проєкті, мені цього достатньо. Ми вміємо програвати красиво. Життя продовжується, клас, і без кубка воно теж може бути прекрасним», - казала Юлія Саніна.
Завадюк обіцяє глядачам «Голос-країни»: «Будете здивовані».
«Ви будете приємно здивовані нею в кріслі, і тим, скільки учасників прагне потрапити до неї в команду».
До речі, з'ясувалося, що Юлія Саніна вже проходила кастинги на "Голос".
"Юлія проходила декілька кастингів на голос, але своє крісло виборола тільки зараз. Вважаю, в правильний час", - каже Завадюк.
У свою чергу шанувальники «Голос країни», коментуючи участь Саніної в музичному проєекті, висловлюють впевненість, що Юля вже давно повинна була опинитись в червоному кріслі.
«Ну нарешті! Саніну давно потрібно було туди посадити»,
«Напевно, перший сезон, який буду дивитись ) вболіватиму за Юлію»,
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