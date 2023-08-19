Премьера "Голос країни-13" все ближе, и появляются все новые и новые подробности нового сезона.

Как известно, в "Голос страны-13" одним из тренеров стала Юлия Санина, пишет Politeka.net.

Зрители «Голос страны» уже давно надеялись на ее участие, но время пришло только сейчас. И почему сейчас рассказал продюсер «Голос страны» Владимир Завадюк.

«Мы познакомились с ней очень давно. Я очень люблю ее песни "Антарктида", "Прірва", Make up. Мы все следили за Юлией в "Х-факторе". Многие говорили о ее будущем в «Голосе страны», – вспоминает продюсер «Голос страны».

Совсем с другой стороны Юлию Санину Завадюк увидел на проекте «Танцы со звездами»:

«Юлия была невероятной молодчинкой, настоящим профессионалом и трудягой».

Напомним, Юлия Санина на «Танцах со звездами» заняла второе место. Но тогда финал шоу ознаменовался скандалом – победительница «Танцы со звездами» Санта Димопулос заявила, что отдает кубок Юлии Саниной.

Однако певица ответила, что ей совсем не нужно звание победительницы.

«Если я это сделаю, это будет какая-то моя неполноценность. Потому что это как уступка. Мне не нужны уступки, я знаю, как я танцевала, я знаю, чему я научилась на этом проекте, мне этого достаточно. Мы умеем проигрывать красиво. Жизнь продолжается, класс, и без кубка она тоже может быть прекрасной», - говорила Юлия Санина.

Завадюк обещает зрителям «Голос-страны»: «Будете удивлены».

«Вы будете приятно удивлены ею в кресле и тем, сколько участников стремится попасть к ней в команду».

Кстати, выяснилось, что Юлия Санина уже проходила кастинги на "Голос".

"Юлия проходила несколько кастингов на "Голос", но свое кресло получила в борьбе только сейчас. Считаю, в правильное время", - говорит Завадюк.

В свою очередь поклонники "Голос страны", комментируя участие Саниной в музыкальном проекте, выражают уверенность, что Юля уже давно должна была оказаться в красном кресле.

«Ну, наконец! Санину давно нужно было туда посадить»,

«Наверное, первый сезон, который буду смотреть буду болеть, из-за Юлии».

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