"Голос страны" возвращается на телеэкраны, но в этом году съемки легендарного вокального проекта происходят за пределами Украины.

«Голос страны» в этот раз создается в Польше, пишет Politeka.net. Отметим, что Польша также финансирует "Голос страны-13".

"Съемки европейского 13-го сезона "Голос страны" были полностью профинансированы польской стороной", - сообщали создатели нового сезона "Голос страны".

Конечно, в новом сезоне примут участие, как мужчины, так и женщины, как ребята, так и девушки, поэтому у зрителей возник вопрос, как это возможно, учитывая жесткие условия пересечения границы в военное время.

Продюсер «Голос страны» Владимир Завадюк подтвердил, что среди участников нового сезона «Голос страны» много украинцев, живущих именно в Украине.

«Участники этого сезона – украинцы, разбросанные по всему миру. Безусловно, многие участники – украинцы, живущие в Украине. В частности, мужчины, но они выезжают на съемки с официальным разрешением Минкульта», – объяснил продюсер «Голос страны».

Завадюк также добавил, что участники возвращаются в Украину в четко установленные даты.

Продюсер Голос страны рассказал, что они также большое внимание обратили на участников, которые находятся в Европе.

«И доказывающие, что Украина – это Европа. Которые делятся украинской культурой с Европой, которые вынужденно сейчас в Европе. Таких участников будет очень много. Но они не сдаются и мечтают о возвращении домой", - говорит Завадюк.

В этом году, уверяет продюсер «Голос страны», участники невероятно искренние и голосистые:

«Они очень эмоциональны и как никогда настоящие».

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