Новый сезон «Голос страны», который стал уже 13-м, стартовал и тренеры шоу уже начали собирать свои команды.

В этом сезоне "Голос страны", съемки которого проходят в Варшаве, тренерами, напомним, стали певицы Юлия Санина и Надежда Дорофеева, музыкальный продюсер Иван Клименко и певец Артем Пивоваров.

«Я очень давно мечтала о кресле тренера "Голоса страны". Каждый раз я думала: ну почему не я, сколько можно? Поэтому, конечно, я с первой минуты разговора сказала "Да". Потом я проходила кастинг на роль тренера, и уже после всех особенностей проекта все удалось. То есть все было очень серьезно, одного "Да" недостаточно, чтобы стать тренером…», - рассказывала о своем пути в «Голос страны» Санина.

Появления Саниной в «Голосе страны» ожидали не только зрители, но и артисты. Именно с этим связывают тот факт, что в команде Саниной уже четыре участника.

Среди них, например, 38-летняя Дарья Минеева, которую Юлия Санина назвала легендой украинского вокала. Минеева - опытная бэк-вокалистка, известная в музыкальных кругах своим сотрудничеством со многими артистами.

В команде Нади Дорофеевой пока двое участников. И именно Дорофееву избрал своим тренером военный 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Юрий Городецкий.

«Неважно, кто ты по должности и в каком ты военном звании. Прежде всего, нужно быть человечным. Они для меня как одна семья", – поделился музыкант-боец и теперь уже участник «Голос страны».

В команде Артема Пивоваров пока один участник, но поклонники уверены, что именно он станет новой звездой сцены.

А в команду Ивана Клименко попали две девушки. Отметим, что с одной из них, со STASYA, продюсер давно знаком.

Дело в том, что девушка сотрудничает с лейблом ENKO, соучредителем которого и есть тренер нового сезона Голос страны продюсер Иван Клименко.

«У Пивоварова очень сильный парень! Пока один, но такой крутой»,

«Люди по духу Артема будут дальше, самый шик на десерт»,

«Пока команды Клименко и Дорофеевой огонь. Участники мега крутые»,

«Юлию очень ждали! Что прямо в первый день так много участников пошли к ней!»,

«Пивоваров урвал себе такого крутецкого парня в команду»,

«Запомнились больше всего девушки из команды Клименко и защитник с молодой девушкой из команды Нади. А так все крутые. Но я уже знаю фаворитов среди тренеров лично для меня. Это Иван и Надя», - обсуждают зрители старт нового сезона «Голос страны».

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