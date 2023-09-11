У деяких випадках громадяни України можуть легко відновити виплати пенсій та відновити недоотримані кошти.

Стало відомо, хто з українців ризикує залишитися без виплати пенсій. Існує декілька причин, чому можуть перестати виплачувати пенсії. Наприклад, виплата пенсій може призупинитися, якщо громадянин України не користується своїм банківським рахунком протягом понад 6 місяців.

Щоб уникнути цього, необхідно здійснити хоча б одну транзакцію за допомогою своєї пенсійної картки протягом цього періоду. Зокрема, це може бути поповнення рахунку мобільного телефону або сплата комунальних або інших рахунків.

Також, виплати коштів на картку можуть бути зупинені у наступних випадках:

У випадку смерті особи.

Якщо пенсіонер надав неправдиву інформацію щодо свого стажу та заробітної плати.

Якщо пенсіонер виїжджає за кордон на тривалий термін (зауважимо, що існують винятки. Якщо Україна має договір з країною, де перебуває пенсіонер, щодо виплати пенсій, то він може продовжувати отримувати пенсію за кордоном).

Громадяни України мають можливість легко відновити виплати пенсій та відновити недоотримані кошти. Для цього варто звернутися до Пенсійного фонду України та підтвердити свою особу.

Якщо пенсіонер особисто приходить та підтверджує свою особу, то нарахування та виплата пенсії продовжуються. Після перевірки даних Пенсійний фонд України приймає рішення про відновлення виплат упродовж 10 днів (з моменту звернення).

Джерело: "На пенсії".

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