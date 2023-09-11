Стало известно, кто из украинцев рискует остаться без выплаты пенсий. Есть несколько причин, почему могут перестать выплачивать пенсии. К примеру, выплата пенсий может приостановиться, если гражданин Украины не пользуется своим банковским счетом в течение более 6 месяцев.

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Чтобы избежать этого, необходимо совершить хотя бы одну транзакцию с помощью своей пенсионной карты в течение этого периода. В частности, это может быть пополнение счета мобильного телефона или оплата коммунальных или других счетов.

Также, выплаты средств на карту могут быть остановлены в следующих случаях:

  • В случае смерти личности.
  • Если пенсионер предоставил ложную информацию о своем стаже и заработной плате.
  • Если пенсионер выезжает за границу на длительный срок (заметим, что существуют исключения. Если у Украины есть договор со страной, где находится пенсионер, по выплате пенсий, то он может продолжать получать пенсию за границей).

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Граждане Украины могут легко восстановить выплаты пенсий и восстановить недополученные средства. Для этого следует обратиться в Пенсионный фонд Украины и подтвердить свое лицо.

Если пенсионер лично приходит и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжаются. После проверки данных Пенсионный фонд Украины принимает решение о возобновлении выплат в течение 10 дней (с момента обращения).

Источник: "На пенсии".

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