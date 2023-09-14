Крім підвищення мінімальних пенсій також передбачено збільшення гарантованого розміру виплат для осіб, які досягли 65-річного віку.

У державному бюджеті України на наступний рік передбачено індексацію мінімальних пенсій. Ця індексація пенсії буде проведена відповідно до встановлених законом регулярних термінів, а саме в березні 2024 року.

Крім підвищення мінімальних пенсій, також передбачено збільшення гарантованого розміру виплат для осіб, які досягли 65-річного віку і мають необхідний стаж. Міністр соціальної політики України, Оксана Жолнович, підкреслила, що індексація пенсій буде проведена незалежно від умов війни, хоча законодавством це не є обов'язковою умовою.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію в своєму зверненні 13 вересня, наголошуючи на проведенні суттєвої індексації пенсій у березні, як це передбачено законодавством.

Протягом трьох наступних років мінімальна пенсія буде збільшуватися наступним чином:

У 2024 році — з 2093 до 2361 гривень;

У 2025 році — до 2573 гривень;

У 2026 році — до 2774 гривень.

У той же час 65-річні пенсіонери із достатнім стажем будуть мати гарантовані такі розміри пенсій:

2680 гривень у 2023 році;

2840 гривень з січня по липень 2024 року;

3200 гривень з липня 2024 року по січень 2025 року;

3348 гривень у 2025 році;

3582 гривень у 2026 році.

Оксана Жолнович також наголосила, що розміри призначених пенсій точно залишаться незмінними і ніхто не планує їх скорочувати. Однак збільшення розмірів допомоги по боротьбі з бідністю залежатиме від результатів переговорів з міжнародними партнерами України.

Джерело: Фокус.

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