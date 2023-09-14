Кроме повышения минимальных пенсий, также предусмотрено увеличение гарантированного размера выплат для лиц, достигших 65-летнего возраста.

В государственном бюджете Украины на следующий год предусмотрена индексация минимальных пенсий. Эта индексация пенсии будет произведена в соответствии с установленными законом регулярными сроками, а именно в марте 2024 года.

Кроме повышения минимальных пенсий, также предусмотрено увеличение гарантированного размера выплат для лиц, достигших 65-летнего возраста, имеющих необходимый стаж. Министр социальной политики Украины, Оксана Жолнович, подчеркнула, что индексация пенсий будет проведена независимо от условий войны, хотя законодательством это не является обязательным условием.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту информацию в своем обращении 13 сентября, отмечая проведение существенной индексации пенсий в марте, как это предусмотрено законодательством.

В течение трех последующих лет минимальная пенсия будет увеличиваться следующим образом:

В 2024 году - с 2093 до 2361 гривен;

В 2025 году - до 2573 гривен;

В 2026 году - до 2774 гривен.

В то же время 65-летние пенсионеры с достаточным стажем будут гарантированы следующие размеры пенсий:

2680 гривен в 2023 году;

2840 гривен с января по июль 2024;

3200 гривен с июля 2024 по январь 2025 года;

3348 гривен в 2025 году;

3582 гривен в 2026 году.

Оксана Жолнович подчеркнула, что размеры назначенных пенсий точно останутся неизменными и никто не планирует их сокращать. Однако увеличение размеров пособий по борьбе с бедностью будет зависеть от результатов переговоров с международными партнерами Украины.

Источник: Фокус.

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