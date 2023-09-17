17 вересня православні здавна читали молитви, які мають захистити будинок їхньої родини від пожеж та блискавок.

Сьогодні потрібно просити Діву Марію про допомогу у боротьбі з пристрастями та гріхами.

З цією іконою раніше було прийнято обходити будинки, що горять, також були пов'язані й інші прикмети, що рятують від пожеж.

Наприклад, ознакою майбутньої біди було помітити 17 вересня мишей, що бігають на підлозі, зозулю або зайця в полі.

17 вересня наші предки йшли на службу церкву, щоб поставити свічку іконі Богоматері "Неопалима Купина".

Також використовувалась копія даної ікони як оберіг для будинку - вона захищала свійських тварин від усіляких хвороб.

Крім того, 17 вересня у селах робили обхід з такою копією ікони.

За повір'ями, за допомогою ікони Божої Матері можна було викликати грозу.

Також у селах сьогодні мали ще одну традицію – жителі обходили сіновали та протикали їх вилами, щоб таким чином розігнати нечисту силу.

Існують і заборони сьогодні, відомо, що 17 вересня вогонь набував священних властивостей, тому з ним потрібно поводитися обережно.

Наприклад, вогонь заборонялося гасити водою, а лише молоком або задуванням. Сьогодні категорично не можна лаятись.

Джерело: Апостроф .

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