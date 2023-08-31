Переход на новый календарь уже начнется с завтрашнего дня, 1 сентября, когда начнется церковный год.

О переходе на новый стиль по новому юлианскому календарю напомнили в Православной Церкви Украины, пишет Politeka.net.

«С завтрашнего дня, с началом церковного новолетия, Православная Церковь Украины переходит на новоюлианский календарь. Таким образом, реализуется соответствующее решение высшего властного соборного института нашей Церкви – Поместного Собора», - сообщили в ПЦУ.

Также в ПЦУ рассказали, что именно изменится с переходом на новый календарь.

Так, даты неподвижных праздников, постов, общниц, дни памяти святых сместятся на 13 дней назад (будут отмечаться на 13 дней раньше). Например: 8 (а не 21) сентября отметим праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 14 (а не 27) сентября – Воздвижение Креста Господня, 1 (а не 14) октября отмечаем Покров Пресвятой Богородицы.

С 15 ноября по 24 декабря продлится Рождественский пост, а Рождество будет праздновать 25 декабря.

«В следующем году Петров пост не будет всеобщим, потому что Святая Пятидесятница будет праздноваться 23 июня, а день святых первоверховных апостолов Петра и Павла – уже 29 июня.

Следовательно, не будет существовать определенный период поста, который должен начаться через неделю после дня Святой Троицы. Но для желающих поститься по примеру решения этого вопроса в других Поместных Церквах может быть взят для поста период после праздника святых апостолов Петра и Павла – с 1 по 5 июля», - рассказали в ПЦУ.

Великий пост, сообщили в ПЦУ, продлится с 18 марта по 4 мая. Пасха в 2024 году приходится на 5 мая.

«Здесь напомним, что эта дата является общей и для тех, кто придерживается юлианского, и для тех, кто живет по новому лианскому календарю. Ведь календарная традиция по вычислению Пасхалии является общей для всех Поместных Православных Церквей», - отмечают в ПЦУ.

В ПЦУ также отметили, что подготовка на более современный и точный календарь, которым давно уже пользуется большинство Поместных Православных Церквей, длилась несколько лет.

В то же время Поместный Собор сохранил за приходами и монастырями, желающими этого, право использовать старый (юлианский) календарь.

«Календарная реформа будет проходить без принуждения, спокойно и рассудительно, давая всем возможность принять необходимые изменения постепенно и осознанно», – заверили в ПЦУ.

Последние новости Украины:

Священнику Московского патриархата из Днепра придется заплатить большой штраф - что он натворил.

Рождество Николая Чудотворца - в ПЦУ резко урезонили украинцев: почему нет такого праздника.