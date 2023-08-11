В Православній Церкві України зробили важливе пояснення щодо 11 серпня і чому в церковному календарі насправді немає свята Різдво Миколи Чудотворця.

Щорічно православні віруючі відзначають 11 серпня Різдво Миколи Чудотворця, пише Politeka.net.

Але насправді такого свята немає в церковному кадендарі.

Про це заявив архієрей Православної церкви України, речник Священного Синоду Євстратій Зоря.

«Побачивши, що і цього року зʼявляються вітання зі «святом», якого НЕМАЄ в Церковному календарі, хочу нагадати, що Православна Церква вшановує ЛИШЕ три Різдва - Христове, Богородиці та Іоана Хрестителя (25 грудня / 7 січня; 8/21 вересня та 24 червня / 7 липня)», - підкреслив Євстратій (Зоря).

Також речник Київської Митрополії ПЦУ митрополит Євстратій (Зоря) процитував проповідь Митрополита Епіфанія, чому лише три свята мають назву Різдво.

«Протягом року лише три спогади, три святкові події, які урочисто вшановуються, мають зв’язок з народженням – це прославлення Різдва Христового, Різдва Діви Марії Богородиці та Різдва Іоана Хрестителя.

Немає нікого іншого, навіть серед великих угодників Божих, чиє народження би вшановувалося і прославлялося….», - казав у своїй проповіді Епіфаній, додаючи, що всі дні пам’яті святих пов’язані не з початком, а із завершенням їхнього життя – це дні їхнього мирного упокоєння чи мученицької смерті, їхнього прославлення в лику святих чи віднайдення або перенесення їхніх мощей.

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