Как сообщает Politeka.net со ссылкой на местные паблики, священник УПЦ МП на территории собора разбрызгал огнетушитель в лицо людям.
На обнародованном видео можно увидеть, как кто-то, находясь в здании храма, разбрызгал огнетушитель после того, как собравшимся вокруг людям удалось открыть дверь.
«Чувак, тот что внутри, ты попал!... Реально попал!», - слышны крики на видео.
На месте много полиции, приехавшей после того, как стало известно о «собрании в центре города вблизи церкви около 40 человек».
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"На месте работают патрульные, полицейские диалога и правоохранители Белоцерковского управления полиции для надлежащего реагирования на возможные правонарушения, а также недопущение критических ситуаций", - сообщали в полиции.
Впоследствии стало известно, что жители Белой Церкви вместе с представителями ПЦУ наконец попали в Спасо-Преображенский собор. Как сообщил новый настоятель собора протоиерей Николай Гопайнич, представители УПЦ МП забрали иконы из собора.
«Двери храма были не только закрыты, но и заварены изнутри металлическим щитом. Закрывшийся внутри служитель МП использовал огнетушитель, чтобы препятствовать в открытии двери», - сообщил митрополит Белоцерковский Евстратий Заря.
На видео действительно можно увидеть, что икон нет.
"Гляньте, все пусто! Иконы забрали. Вот этот священник бил ломакой из окон, когда мы хотели зайти - дверь закрывал. Из огнетушителя пускал порошок...", - рассказывает автор видео.
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Также сообщалось, что настоятель храма УПЦ МП натворил беды в Киевской области.