Как сообщает Politeka.net со ссылкой на местные паблики, священник УПЦ МП на территории собора разбрызгал огнетушитель в лицо людям.

На обнародованном видео можно увидеть, как кто-то, находясь в здании храма, разбрызгал огнетушитель после того, как собравшимся вокруг людям удалось открыть дверь.

«Чувак, тот что внутри, ты попал!... Реально попал!», - слышны крики на видео.

На месте много полиции, приехавшей после того, как стало известно о «собрании в центре города вблизи церкви около 40 человек».

"На месте работают патрульные, полицейские диалога и правоохранители Белоцерковского управления полиции для надлежащего реагирования на возможные правонарушения, а также недопущение критических ситуаций", - сообщали в полиции.

Впоследствии стало известно, что жители Белой Церкви вместе с представителями ПЦУ наконец попали в Спасо-Преображенский собор. Как сообщил новый настоятель собора протоиерей Николай Гопайнич, представители УПЦ МП забрали иконы из собора.

«Двери храма были не только закрыты, но и заварены изнутри металлическим щитом. Закрывшийся внутри служитель МП использовал огнетушитель, чтобы препятствовать в открытии двери», - сообщил митрополит Белоцерковский Евстратий Заря.

На видео действительно можно увидеть, что икон нет.

"Гляньте, все пусто! Иконы забрали. Вот этот священник бил ломакой из окон, когда мы хотели зайти - дверь закрывал. Из огнетушителя пускал порошок...", - рассказывает автор видео.

Последние новости Украины:

Спасательная операция в Запорожской области продолжается, много погибших и пострадавших.

Также сообщалось, что настоятель храма УПЦ МП натворил беды в Киевской области.