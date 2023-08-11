В Православной Церкви Украины сделали важное объяснение относительно 11 августа и почему в церковном календаре на самом деле нет праздника Рождества Николая Чудотворца.

Ежегодно православные верующие отмечают 11 августа Рождество Николая Чудотворца, пишет Politeka.net.

Но на самом деле такого праздника нет в церковном кадендаре.

Об этом заявил архиерей Православной церкви Украины, спикер Священного Синода Евстратий Заря.

«Увидев, что и в этом году появляются поздравления с «праздником», которого НЕТ в Церковном календаре, хочу напомнить, что Православная Церковь чествует только три Рождества - Христово, Богородицы и Иоанна Крестителя (25 декабря / 7 января; 8/21 сентября и 24 июня / 7 июля)», - подчеркнул Евстратий (Зоря).

Также спикер Киевской Митрополии ПЦУ митрополит Евстратий (Зоря) процитировал проповедь Митрополита Епифания, почему только три праздника называют Рождество.

«В течение года только три воспоминания, три торжественных мероприятия, которые торжественно чествуются, имеют связь с рождением – это прославление Рождества Христова, Рождества Девы Марии Богородицы и Рождества Иоанна Крестителя.

Нет никого другого, даже среди великих угодников Божиих, чье рождение чтилось бы и прославлялось…», - говорил в своей проповеди Епифаний, добавляя, что все дни памяти святых связаны не с началом, а с завершением их жизни – это дни их мирного упокоения или мученической смерти, их прославления в лике святых или обретения или перенесения их мощей.

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