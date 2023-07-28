Митрополит Епіфаній оприлюднив своє нове звернення зранку 28 липня, пише Politeka.net.

«Дорогий український народе! Щиро вітаю з 1035-ю річницею Хрещення України-Руси – з подією, яка дуже давно визначила наш цивілізаційний вибір, долучившись до європейської християнської спільноти, до єднання у Церкві Христовій….», - йдеться у зверненні Митрополита Епіфанія.

Митрополит також підкреслив, що цей вибір український народ захищає і сьогодні.

«Волю, державність, європейську ідентичність. Нехай Господь допомагає нам у цьому!», - підкреслив Митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, 28 липня 2023 року Українська Церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного великого князя Київського Володимира та відзначає 1035-ту річницю хрещення Київської Руси-України.

«1035 років тому наш народ навернувся до істинного Бога. Сьогодні ми відзначаємо цю ювілейну і поважну дату нашої славетної історії, нашого вибору і європейськості в умовах жорстокої війни – але нескореними, духовно сильними і вірою в перемогу з Божою допомогою», - йдеться у повідомленні Православної Церкви України.

Свято було встановлене у 2008 році за указом Віктора Ющенка.

У День хрещення Русі-України у храмах ПЦУ здійснюється богослужіння на честь Володимира Великого.

У 2022 році рішенням Верховної Ради цього дня було встановлено свято День української державності.

Додамо, що митрополит Епіфаній очолив Всенічне бдіння напередодні дня вашнування пам’яті святого Володимира.

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