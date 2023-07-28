Митрополит Епифаний обратился к украинцам с важной информацией.

Митрополит Эпифаний обнародовал свое новое обращение с утра 28 июля, пишет Politeka.net.

«Дорогой украинский народ! Поздравляю с 1035-й годовщиной Крещения Украины-Русі – с событием, которое очень давно определило наш цивилизационный выбор, присоединившись к европейскому христианскому сообществу, к единению в Церкви Христовой…», - говорится в обращении Митрополита Епифания.

Митрополит подчеркнул, что этот выбор украинский народ защищает и сегодня.

«Свободу, государственность, европейскую идентичность. Пусть Господь помогает нам в этом!», – подчеркнул Митрополит Епифаний.

Напомним, 28 июля 2023 года Украинская Церковь чтит память святого равноапостольного великого князя Киевского Владимира и отмечает 1035-летие крещения Киевской Руси-Украины.

«1035 лет назад наш народ обратился к истинному Богу. Сегодня мы отмечаем эту юбилейную и солидную дату нашей славной истории, нашего выбора и европейскости в условиях жестокой войны – но непокоренными, духовно сильными и верой в победу с Божьей помощью», - говорится в сообщении Православной Церкви Украины.

Праздник был установлен в 2008 году по указу Виктора Ющенко.

В День крещения Руси-Украины в храмах ПЦУ осуществляется богослужение в честь Владимира Великого.

В 2022 году решением Верховной Рады в этот день был установлен День украинской государственности.

Добавим, что митрополит Епифаний возглавил Всенощное бдение накануне дня празднования памяти святого Владимира.

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