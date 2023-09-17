17 сентября православные издавна читали молитвы, которые должна защитить дом их семьи от пожаров и молний.

Сегодня нужно просить Деву Марию о помощи в борьбе со страстями и грехами.

С этой иконой раньше было принято обходить горящие дома, также были сопряжены и другие приметы, спасающие от пожаров.

Например, признаком будущей беды было заметить 17 сентября мышей бегающих на полу, кукушку или зайца в поле.

17 сентября наши предки шли на службу церковь, чтобы поставить свечку иконе Богоматери "Неопалимая Купина".

Также использовалась копию данной иконы как оберег для дома - она защищала домашних животных от всяческих болезней.

Кроме того, 17 сентября в селах совершали обход с такой копией иконы.

Согласно поверьям, с помощью иконы Божьей Матери можно было вызвать грозу.

Также в селах сегодня имели еще одну традицию – жители обходили сеновалы и протыкали их вилами, для того, чтобы таким образом разогнать нечистую силу.

Существуют и запреты сегодня, известно, что 17 сентября огонь обретал священные свойства, поэтому с ним нужно вести себя осторожно.

Например, огонь запрещалось тушить водой, а только лишь молоком или задуванием. Сегодня категорически нельзя ругаться.

Источник: Апостроф.

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