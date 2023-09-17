17 сентября православные издавна читали молитвы, которые должна защитить дом их семьи от пожаров и молний.
Сегодня нужно просить Деву Марию о помощи в борьбе со страстями и грехами.
С этой иконой раньше было принято обходить горящие дома, также были сопряжены и другие приметы, спасающие от пожаров.
Например, признаком будущей беды было заметить 17 сентября мышей бегающих на полу, кукушку или зайца в поле.
17 сентября наши предки шли на службу церковь, чтобы поставить свечку иконе Богоматери "Неопалимая Купина".
Также использовалась копию данной иконы как оберег для дома - она защищала домашних животных от всяческих болезней.
Кроме того, 17 сентября в селах совершали обход с такой копией иконы.
Согласно поверьям, с помощью иконы Божьей Матери можно было вызвать грозу.
Также в селах сегодня имели еще одну традицию – жители обходили сеновалы и протыкали их вилами, для того, чтобы таким образом разогнать нечистую силу.
Существуют и запреты сегодня, известно, что 17 сентября огонь обретал священные свойства, поэтому с ним нужно вести себя осторожно.
Например, огонь запрещалось тушить водой, а только лишь молоком или задуванием. Сегодня категорически нельзя ругаться.
Источник: Апостроф.
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