Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень, а під Авдіївку ворог пригнав «свіжу армію».

Як повідомляють к Генштабі ЗСУ, на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Надія Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки.

Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області.

В той же час, як повідомляють в Генштабі ЗСУ, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута.

На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити Авдіївку.

«Для підтримки своїх військ застосовує авіацію. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат», - повідомили в Генштабі.

Так, безуспішними були наступальні дії загарбників в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії біля Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Богдан Мірошніков розповів в своєму телеграм-каналі про ситуацію в Авдіївці.

За його словами, окупантам вдалося перекотитися за залізницю на захід і зараз ворог намагається прорватися безпосередньо у напрямку Степового.

«Також ворог присутній біля АКХЗ, околицях. На заводі їх поки нема. Наша арта та дрони працюють без зупинок. Косять дуже багато ворогів. Орки постійно відходять, але заходять нові групи на штурми. Майже без зупинки», - розповів кореспондент.

Мірошніков також зазначив, що росіян там «як тарганів». Крім того, окупанти "ще свіжу армію туди завезли".

«Було складно, але буде ще складніше», - зазначив Мірошніков, закликавши не питати, чи вдасться втримати Авдіївку.

«По-перше, ніхто цього не знає. І гарантувати тим паче не може. По-друге, це неповага до наших військових, хто зараз там стримує справжнісіньку орду», - пояснив військовий кореспондент.

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