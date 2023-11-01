За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений, а под Авдеевку враг пригнал «свежую армию».

Как сообщают в Генштабе ВСУ, на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Клещиевки и Андреевки.

Также враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Южного Донецкой области.

В то же время, как сообщают в Генштабе ВСУ, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку.

«Для поддержки своих войск применяет авиацию. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери» , - сообщили в Генштабе.

Так, безуспешными были наступательные действия захватчиков в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Северное, Первомайское, Степное Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия у Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение в районе Роботино Запорожской области, успеха не имел.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Богдан Мирошников рассказал в своем телеграмм-канале о ситуации в Авдеевке.

По его словам, оккупантам удалось перекатиться за железную дорогу на запад и сейчас враг пытается прорваться непосредственно в направлении Степного.

"Также враг присутствует возле АКХЗ, окрестностях. На заводе их пока нет. Наша арта и дроны работают без остановок. Косят очень много врагов. Орки постоянно уходят, но заходят новые группы на штурмы. Почти без остановки", – рассказал корреспондент.

Мирошников также отметил, что россиян там «как тараканов». Кроме того, оккупанты "ещё свежую армию туда завезли".

«Было сложно, но будет еще сложнее», - отметил Мирошников, призвав не спрашивать, удастся ли удержать Авдеевку.

"Во-первых, никто этого не знает. И гарантировать тем более не может. Во-вторых, это неуважение к нашим военным, кто сейчас там сдерживает самую настоящую орду», - объяснил военный корреспондент.

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