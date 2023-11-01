Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Полтавську ОВА, зокрема росіяни неодноразово атакували Полтавщину.
Повітряна тривога тривала понад чотири години.
«На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована», - запевнили в ОВА.
Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування ще з’ясовується.
«Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці», - додали в ОВА.
Додамо, що минулої ночі у багатьох регіонах України лунала повітряна тривога.
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