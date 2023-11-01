Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Полтавську ОВА, зокрема росіяни неодноразово атакували Полтавщину.

Повітряна тривога тривала понад чотири години.

«На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована», - запевнили в ОВА.

Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування ще з’ясовується.

«Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці», - додали в ОВА.

Додамо, що минулої ночі у багатьох регіонах України лунала повітряна тривога.

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